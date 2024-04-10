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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب نووية شاملة.. مسؤول أمريكي سابق يفتح النار على واشنطن بسبب روسيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قال السفير الأمريكي السابق لدي حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إيفو دالدر، إن الذهاب إلى الحرب مع روسيا سيكون خطوة مجنونة بالنسبة للولايات المتحدة، لأن روسيا يمكن أن تدمر الولايات المتحدة.

 

وأكد دالدر في مقال له في صحيفة بوليتيكو أوروبا، أنه "سيكون من الجنون خوض حرب مع روسيا، القوة النووية القادرة على تدمير الولايات المتحدة - وبقية العالم - إذا أرادت القيام بذلك". 

ووفقا له، فإن هدف الناتو "ليس خوض حرب ضد روسيا، بل منع الحرب في المقام الأول"، وهي مهمة قام بها الحلف "بنجاح أكبر من أي تحالف عسكري في التاريخ".

 

وانتقد دالدر موقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه حلفاء الناتو. 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه في اجتماع حاشد في 10 فبراير في كارولينا الجنوبية، قال ترامب إنه عندما كان رئيسًا، أخبر قادة الناتو أنه "سيشجع روسيا على فعل ما يريدون". 

ويرى دالدر أنه بعد حربين دمويتين، فإن الأمن النهائي للأمريكيين "يعتمد على أمن أوروبا"، وبالتالي سيكون من الأفضل بكثير "منع الحروب في أوروبا من خلال الالتزام بالدفاع عن الحلفاء منذ البداية".

 

وفي الوقت نفسه، اعترف دالدر بأن "الاعتماد الأوروبي على عضوية حلف شمال الأطلسي، كثيرا ما يغذي الشكوك حول التزام أمريكا بأمن القارة". 

وأوضح دالدر: "هناك شيء غير طبيعي تمامًا بشأن استعداد الولايات المتحدة لخوض حرب بعيدة عن المحيط من أجل الدفاع عن دولة أخرى، خاصة عندما قد يؤدي ذلك إلى إشعال محرقة نووية ردًا على ذلك".

وفي قمة فيلنيوس في يوليو 2023، وصف قادة الناتو روسيا بأنها "التهديد الأهم والمباشر" ووافقوا على أول خطة دفاعية منذ نهاية حقبة الحرب الباردة للصراع مع روسيا، والتي تنص على وضع ما يصل إلى 300 ألف جندي على درجة عالية من الاستعداد. 

 

وكان هناك أيضاً التزام برفع الحد الأدنى للإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة قوات الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي في أوروبا، وتوسيع المشتريات الدفاعية. 

وفيما يتعلق بأوكرانيا، قرر الناتو إلغاء خطة عمل العضوية الخاصة بالحلف ووعد بدعوة كييف للانضمام إلى الحلف "عند استيفاء الشروط"، كما عقد الاجتماع الأول لمجلس أوكرانيا - الناتو، وبالتالي رفع وضع الشراكة.

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