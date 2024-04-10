ضبط مصنع لانتاج المقرمشات بدون ترخيص بالقليوبية

ضبطت شرطة المسطحات بالقليوبية مصنع بدون ترخيص في القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية لإنتاج وتوزيع المقرمشات " سناكس" خاص للاطفال عثر به على60504 كيس منتج نهائى لمقرمشات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تفيد قيام مالك شركة للصناعات الغذائية بإدارة مصنع عشوائى بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتصنيع وإنتاج المقرمشات الغذائية "سناكس" للأطفال بكميات كبيرة بإستخدام مواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائى غير مطابقة لسلامة الغذاء مما قد يؤثر بالسلب على الصحة العامة للمواطنين .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وتم ضبط مالك المصنع وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات عمليات البيع و المدير المسئول عن المصنع "له معلومات جنائية" وضُبط بداخل المصنع 60504 كيس منتج نهائى لمقرمشات الأطفال "سناكس" و 2,190 طن مواد خام "بدون ترخيص" ومواد غذائية يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستعمال الآدمى وعبوات لمكسبات طعم مختلفة "منتهية الصلاحية " وخط إنتاج كامل لإنتاج وتصنيع المقرمشات عبارة عن 9 ماكينات تعبئة آلية كبيرة الحجم وكميات كبيرة من الكرتون والأكياس الفارغة المعدة للتعبئة.



وبمواجهة مالك المصنع إعترف بإدارة المصنع " بدون ترخيص " وإستخدام تلك المواد المضبوطة وتعبئتها وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح سريعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات عمليات البيع.