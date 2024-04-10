مطرانية دشنا تهنئ قيادات محافظة قنا بعيد الفطر |صور

قدم الأنبا تكلا مطران إيبارشية دشنا وتوابعها يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة أمس بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة قنا.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مصطفي مبروك مدير امن قنا وقيادات المديرية، وكذلك زاروا إدارة الأمن الوطنى، وإدارة الحماية المدنية، والإدارة العامة لمرور قنا، وجامعة جنوب الوادي، ومديرية التربية والتعليم، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.