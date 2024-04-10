أوقاف الإسكندرية : إقبال منقطع النظير على أداء صلاة العيد .. ولا عوائق

أكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق، أن صلاة عيد الفطر هذا العام شهدت إقبالا منقطع النظير فاق السنوات الماضية من المصلين سواء الرجال أو النساء أو الأطفال، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم ترصد أية معوقات خلال الصلاة.



وقال الشيخ عبدالرازق- في تصريحات صحفية، اليوم /الأربعاء/- إن مئات الآلاف من أهالي الإسكندرية أدوا صلاة العيد في المساجد الجامعة المخصصة لصلاة الجمعة والساحات بنطاق المحافظة، والتي تبلغ 513 ساحة.



وأضاف أن المساجد والساحات تزينت، واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد دون مشاكل أومعوقات.



وأشار إلى أن المديرية خصصت إماما أساسيا وإماما احتياطيا لكل ساحة، وفي حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطي بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه لم يتم اللجوء إلى الإمام الاحتياطي خلال الصلاة.



كما أكد أن المساجد والساحات قد تزينت واتُخذت فيها كافة التدابير اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة شعائر صلاة العيد، حيث هناك جهود مبذولة من جميع العاملين بالمساجد بدءا من تهيئتها تطهيرا وتعقيما وتنظيفا وثقافيا ودعويا ومجتمعيا على وجه فاق المتوقع وأعاد للأذهان وللقلوب رونق المساجد وروحانياتها.



وشكلت المديرية غرفة عمليات بكل إدارة بواقع 11 غرفة عمليات بالمحافظة، وغرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة صلاة العيد، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة حتى الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك