مشيدا بالأداء.. أبو العينين: قناة صدى البلد حاضرة باستمرار وقدمت محتوى رائعا خلال شهر رمضان..فيديو

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، بالتغطية المتميزة لقنوات صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، قائلا: «أنا متابع صدى البلد من بدري وحاسس قد إيه انتم بتشاركوا الشعب المصري فرحته، والشكل الجميل اللي قدمته صدى البلد أيضا في رمضان كلٍ في عمله سواء كان في الإعداد أو في الإدارة والإخراج والإنتاج».

وأعرب وكيل مجلس النواب، عن سعادته بالمحتوى الذي قدمته قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المنصرم وعملية التحديث الكبيرة التي شملت الشكل والمضمون، قائلا: «أنا فخور بهذا العمل الجميل.. انتم بتقدموا شكل جديد بمخاطبة كل فئات الشعب، لذلك أنا سعيد بالشكل العام للقناة والتغيير الذي حدث وسعيد بالمضمون، لأنه يهمني جدا إننا نقدم حاجة مختلفة مع بداية الجمهورية الجديدة التي لها طموحات ورؤى جديدة».

وشدد أبو العينين، على ضرورة عمل قناة صدى البلد على قضية الوعي والإبداع فضلا عن القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مطالبا بضرورة الاستفادة من أفكار العلماء والمتخصصين في كل مجال، كونهم يقدمون رؤى جديدة ومجموعة آراء مفيدة تشرح مستقبل الدولة المصرية.

كما وجه النائب محمد أبو العينين، تحية خاصة لإدارة القناة لا سيما الكاتب الصحفي محمد هاني، مدير القناة، والكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، رئيس شبكة قنوات صدى البلد ومواقع صدى البلد، قائلا: أنا أحيي مدام إلهام تحية كبيرة على جهودها لأنها أصبحت متواجدة باستمرار في قناة صدى البلد، بالإضافة إلى كل العاملين في قناة صدى البلد والمخرجين وطاقم العمل الجديد بالقناة من مقدمي ومقدمات البرامج الجديدة.

وأضاف: أحيي كل العاملين بالقناة خلال شهر رمضان، وأوجه تحية خاصة للقناة على ما قدمته من جرعة دينية خلال الشهر الكريم، موضحا أن الدكتور أحمد عمر هاشم قدم برنامجا رائعا أمتع المشاهدين بسيرة الرسول، خرجت من عالم كبير بشكل جديد ومبسط.

وتابع أبو العينين: فضيلة مفتي الجمهورية مع الإعلامي حمدي رزق قدم عملا رائعا على مدار 30 يوما، لافتا إلى أن الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية قدما البرنامجين دون مقابل فقط تقديم المعلومات الصحيحة في الدين، بالإضافة أيضا إلى الدكتور حسام موافي باعتباره عالما في الطب، واستطاع في برنامجه ربط الطب بالدين والمجتمع، لذلك فهو يقدم فكرا جديدا وراقيا.

وأثنى وكيل مجلس النواب، على أداء الإعلاميين أحمد موسى وعزة مصطفى وحمدي رزق ومصطفى بكري ورشا مجدي وجميع مذيعي ومذيعات صدى البلد، مؤكدا أن قناة صدى البلد لا بد أن يكون لديها دور إعلامي متفرد وتقدم رسالة إعلامية متميزة.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن الدولة المصرية شهدت أحداثا تاريخية خلال شهر رمضان، مثل إعلان الجمهورية الجديدة وحفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي التاريخي، مشيدا بتغطية قناة صدى البلد تلك الأحداث، لا سيما حفل تنصيب الرئيس باعتباره حدثا تاريخيا أشاد به الجميع حول العالم فضلا عن صورة العاصمة الإدارية الجديدة البديعة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قدم اليوم لفتة رائعة بمشاركته أسر وأبناء الشهداء فرحتهم بعيد الفطر المبارك، مضيفا: الاحتفالية أظهرت مشهدا جميلا ورجلا يشعر بالمسئولية الإنسانية ويقدم رسالة للشعب المصري بأن الدولة لن تترك أسر الشهداء.