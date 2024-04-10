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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

القاضية.. برومو فيلم ولاد رزق 3 يكشف تعاونهم مع الشايب

صدى البلد

طرح المستشار تركي آل الشيخ برومو رسمي لفيلم ولاد رزق ٣ “القاضية” الذي كشف الكثير من أحداثه. 

 

وظهر ولاد رزق في البرومو وهو يتعاونون مع الشايب في عملية جديدة وسط أجواء من الأكشن. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

 

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ عن مفاجأة فيلم ولاد رزق 3، بانضمام كريم عبد العزيز كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم.

 

ونشر تركي آل الشيخ صور من كواليس مشاركة كريم عبد العزيز فى الفيلم وعلق عليها قائلا: النجم الكبير اخوي الغالي كريم عبدالعزيز مفاجأة فيلم اولاد رزق 3.
 

طرح البرومو التشوقي من فيلم ولاد رزق 3

 

وطرح منذ فترة  الإعلان الرسمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، واتسم البرومو بالأكشن، حيث ظهر فيه نجوم الفيلم أبرزهم أحمد عز وعمرو يوسف.

 

تصريحات أحمد عز عن ولاد رزق 

قال الفنان أحمد عز إن سلسلة "ولاد رزق" من الأفلام المحببة للجمهور، وكان لا بد من تقديم شيء جديد لهم في الجزء الثالث الذي يتم تحضيره حاليا.

 

وأوضح أحمد عز في تصريحات تليفزيونية له، أن الجمهور أصبح على دراية كبيرة بمجريات الأمور، ومضطلع على العالم قائلا:"مينفعش نقدم لهم أي حاجة". 

 

وأكد أحمد عز على أنه لابد من توفر فكر جديدة وصورة جديدة، وإمكانيات عالية للاستمرار في تقديم أي سلسلة أفلام، وحينما يتوفر ذلك يمكن تقديم 9 أجزاء ناجحة أيضا.  

ولاد رزق الفنان احمد عز المستشار تركي آل الشيخ أولاد رزق 3 عمرو يوسف فيلم أولاد رزق 3

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