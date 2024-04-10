تعهد بدخول رفح والعودة لخان يونس.. جانتس: إسرائيل أقوي دولة بالشرق الأوسط

قال الوزير الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، بعد اجتماع فصيل معسكر الدولة إن "القتال سيستغرق بعض الوقت.. وسندخل رفح وسنعود إلى خان يونس، وحيثما توجد أهداف إرهابية.. سيكون جيش الدفاع الإسرائيلي هناك.. لكن الإنجاز العسكري يجب أن يكتمل".

وأضاف جانتس أنه يجب "إنجاز مدني، بعودة السكان إلى منازلهم ونمو المستوطنات.. ويجب أن تكون هذه المناطق والنقب الغربي على رأس الأولويات".

وفي ختام اللقاء، قال جانتس إن "قدرات إسرائيل تفوق قدرات أي دولة في الشرق الأوسط - في الدفاع والهجوم".

وعندما سئل عن عودة سكان الشمال، أجاب أن "حزب الله أصيب بأضرار بالغة في الأشهر الأخيرة.. نحن ندفعه شمالا ونزيل التهديدات القريبة من الحدود قدر الإمكان حتى لا نتحرك في حملة أوسع في الشمال.. وإذا لم يكن هذا كافيا، فقد يكون من الضروري توسيع النشاط".