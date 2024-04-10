بشرى سارة| "إجازات كتير" لطلاب المدارس قبل انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024

يشهد شهري أبريل ومايو 2024، عددا كبيرا من إجازات طلاب المدارس، وذلك قبل انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 المقرر انطلاقها لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بداية من يوم 8 مايو 2024.

وفي هذا التقرير، يرصد موقع “صدى البلد”، قائمة إجازات طلاب المدارس التي سيشهد شهري أبريل ومايو 2024، رسمياً قبل انطلاق امتحانات الترم الثاني 2024 .

إجازات طلاب المدارس الرسمية خلال أبريل ومايو

يشهد شهري أبريل ومايو 2024 عددا من الإجازات الرسمية التي تدخل ضمن قائمة اجازات طلاب المدارس ، وتتمثل هذه الإجازات الرسمية فيما يلي :

اجازة عيد الفطر المبارك : من الثلاثاء ٩ أبريل حتى الأحد ١٤ أبريل

اجازة عيد تحرير سيناء : الخميس ٢٥ أبريل

عيد العمال : الأربعاء ١ مايو

4 و 5 و 6 و 7 مايو : اجازة من الامتحانات بسبب اعياد المسيحيين

شم النسيم : الإثنين ٦ مايو

جدير بالذكر أيضا ، أنه من ضمن اجازات طلاب المدارس خلال شهري ابريل و مايو 2024 ، أنه يوجد في شهر ابريل 2024 عدد 4 أيام جمعة وو 4 أيام سبت ، كما يوجد في شهر مايو 2024 عدد 5 أيام جمعة و4 أيام سبت

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قامت في سبيل تحقيق التناسُب بين المناهج الدراسية وعدد أيام الدراسة- من خلال الجهات المعنية بالتأكيد على مُراعاة التوازن بين المحتوى الدراسي المُقرر والخريطة الزمنية للعام الدراسي؛ بما يحقق للطلاب الاستفادة الكاملة من المحتوى دون ضغوط، مع التأكد من تحقق أهداف المنهج وتكاملية المعرفة.

تفعيل الغياب الإلكتروني في المدارس

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة انتظام حضور الطلاب، ومواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، موجها بتفعيل محاضرات مجانية للطلاب للاستفادة والمساعدة على التحصيل، والإعلان عنها من خلال المدرسة.

وشدد الدكتور رضا حجازي ، على استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب الشهادة الاعدادية 2024 لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية "هاتف محمول- سماعات - ساعات سمارت أو الكترونية"، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.