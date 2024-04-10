أسعار النفط ترتفع على وقع تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء 10 أبريل بعد تراجعها ليومين متتاليين، إذ أدى تعثر محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى تجدد حالة الضبابية بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط، وهو ما محا أثر زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا إلى 89.67 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا إلى 85.47 دولار.

وانخفضت أسعار الخامين القياسيين بنحو 1.7% في نهاية الأسبوع الماضي على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الناجمة عن احتمال استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة لفترة أطول وجر مزيد من الدول إلى الصراع.