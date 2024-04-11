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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المؤشرات الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التكنولوجيا

صدى البلد

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء، بقيادة مكاسب الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا قبيل بيانات تضخم مهمة من الولايات المتحدة، وقفز سهم باري كاليباوت للشوكولاتة إلى أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر بعد إعلان نتائج الشركة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش بقيادة مؤشر قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.2% بعد إيرادات فصلية باعثة على التفاؤل من شركة تصنيع الرقائق التايوانية "تي.إس.إم.سي".

ومن المرجح أن تقدم بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس، دلالات حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه  الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة، في ضوء البيانات الأمريكية الأحدث التي تعكس متانة الاقتصاد وسوق العمل.

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