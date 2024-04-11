عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مجلس الأمن السيبراني يحذر الأفراد والمؤسسات من هجمات القرصنة خلال العيد

صدى البلد

دعا “مجلس الأمن السيبراني” المؤسسات الحكومية والخاصة وجميع أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لتفادي الوقوع ضحية للهجمات السيبرانية خاصة في ظل تزايد المعاملات الرقمية خلال عيد الفطر السعيد وموسم الإجازات.

ونبه المجلس في بيان له إلى أهمية تكثيف الجهود واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات وبياناتهم من المخترقين وذلك حفاظا على منظومة الأمن السيبراني الوطني.

وأشار إلى ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى الجهات والمؤسسات الوطنية والتصدي لمثل هذه الهجمات المحتملة التي تستهدف الأفراد والمؤسسات، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمشاركة مثل هذه البيانات باستباقية.

وأوضح المجلس أن المخترقين يستغلون موسم الإجازات والأعياد الذي يكثر فيه الاعتماد على الخدمات الرقمية وتنفيذ مختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية بطرق مختلفة والتي قد تضر بالآخرين ووقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات الإلكترونية.

وحدد المجلس 5 نصائح لتفادي الوقوع ضحية للهجمات السيبرانية والتي من شأنها أن تعزز الأمن الرقمي لأفراد المجتمع والمؤسسات وحماية معلوماتهم من السرقة ومواجهة الأخطار السيبرانية.. وشملت ضرورة توخي الحذر عند فتح الروابط والمرفقات المشبوهة وغير المرسلة من مصادر موثوقة.. إضافة إلى تحديث برامج الحماية وأنظمة التشغيل باستمرار وإجراء عمليات الفحص الدوري للأجهزة .. فضلا عن استخدام كلمات مرور قوية ومعقدة وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية للحسابات وأهمية تحري الدقة والحذر في التعامل مع البريد الإلكتروني والتحقق من مصداقية أي طلبات غير معتادة لتجنب محاولات التصيد الاحتيالي إضافة إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لدى الأفراد والمؤسسات للحد من مخاطر التهديدات السيبرانية.

وأكد المجلس أهمية الحذر من التهديدات السيبرانية المخفية في تفاعلات الأفراد اليومية والتي تشمل " الرسائل و الروابط و المواقع و المشاركات و أجهزة التخزين " مشددا على ضرورة التحقق من صحة كل رابط وملف قبل التفاعل معه لحماية الأمن الرقمي

اختراقات افراد المجتمع الهجمات السيبرانية التصيد الاحتيالي التدابير الاحترازية الخدمات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبدالعزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

ترشيحاتنا

زعيم الثغر يبحث عن الصدارة من بوابة الزمالك.. اليوم

العربية هتجيلك لحد عندك .. طريقة التصوير واستخراج البطاقة من المنزل

السكة الحديد تشغل قطار بعربات ثالثة مكيفة من أسوان إلى القاهرة غدًا

بعد تعطيل GPS في إسرائيل.. الحرس الثوري: صواريخنا لا تستخدم هذا النظام

في أيام العيد|مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب .. تفاصيل

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

هل ترتفع الأسعار بعد العيد؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يجيب

فستان مكشوف .. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

سائقو تسلا يكشفون عن عيب غير متوقع في سياراتهم الباهظة.. لن تصدق

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ