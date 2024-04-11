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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها .. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

صبا مبارك
صبا مبارك

احتفلت النجمة صبا مبارك اليوم بعيد ميلادها، حيث تشارك دائما أبرز وأهم لحظات حياتها الفنية والشخصية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

تحرص دائما الفنانة الأردنية صبا مبارك على الظهور بشكل لافت واطلالات مثيرة للجدل، حيث تميل إلى الفساتين المكشوفة والقصيرة والملونة.

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كما تميل إلى ارتداء الملابس الكلاسيكية المعتمدة على الغرابة، حيث تخطف الأنظار بها بطريقة كبيرة.

ومن الناحية الجمالية، تفضل صبا مبارك الظهور بدون مكياج اغلب الوقت، ولكن في السهرات والمهرجانات فتفضل اللون الأحمر في الشفاه بطريقة ملحوظة.

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك
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