لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

نشر الاعلامي محمد فاروق تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حسام حسن: لا يوجد حل آخر سوى إيقاف الدوري لمدة أسبوعين من أجل تحقيق حلم المونديال.

وتعادل الأهلي مع إنبي، 2-2، في المباراة التي اقيمت بينهما امس الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.