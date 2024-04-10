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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد ضجة انتقاله.. التاكسي الآلي يدهس رجلا

التاكسي الآلي
التاكسي الآلي

شركة Cruise تعلن عن استئناف اختبارات أسطولها من سيارات الأجرة ذاتية القيادة في فينيكس، أريزونا، ولكن بدون الركاب حاليًا. 

الشركة المصنعة للسيارات ذاتية القيادة تعتزم بدء الاختبارات بوجود البشر خلف عجلة القيادة، دون وجود ركاب أو تقنيات قيادة ذاتية.

في كاليفورنيا، تم منع شركة جنرال موتورز من تشغيل مركباتها في الولاية بعد حادث دهس أحد المشاة في سان فرانسيسكو، وتم جر الضحية لمسافة تزيد عن 20 قدمًا بواسطة سيارة أخرى تابعة للشركة. 

هذا الحادث جاء بعد أسابيع من حادث آخر حيث اصطدمت إحدى سيارات Cruise بشاحنة إطفاء بعد عدم استجابتها بشكل صحيح لإشارات الطوارئ الخاصة بالشاحنة.

تعمل Cruise على معالجة التداعيات منذ ذلك الحين، حيث قامت بتعليق عملياتها مؤقتًا وأصدرت تحديثًا برمجيًا لـ 950 من مركباتها لتغيير استجابتها لأحداث التصادم.

هذه الحوادث أدت إلى تغييرات في الهيكل التنظيمي للشركة، بما في ذلك إقالة مجموعة من القادة العليا وتسريح 24٪ من القوة العاملة.

تهدف كروز من إعادة الاختبارات إلى تحسين نظمها عن طريق جمع المزيد من بيانات الطرق لتحسين نموذج التعلم الآلي الخاص بها، وتطمح في استئناف الاختبارات الذاتية التي يشرف عليها الإنسان في فينيكس. 

وتبرز الشركة تاريخ المدينة في دعم ابتكارات السيارات واستقرار موظفيها كعوامل رئيسية في اختيار الموقع.

تواجه كروز تحديات كبيرة لإثبات جاهزية سياراتها ذاتية القيادة للعودة إلى الطريق. 

على الرغم من أن كاليفورنيا لم ترفع بعد الحظر الذي فرضته، فإن التعاون مع السلطات المحلية لمعالجة المخاوف المتزايدة قد يمثل خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة العامة في هذه التقنية المبتكرة.

التاكسي الآلي Cruise كاليفورنيا شركة جنرال موتورز

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