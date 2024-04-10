شاهينار وأحمد زكريا يقدمان حفلا غنائيا ثالث أيام العيد

يستعد الفنان أحمد زكريا والفنانة شاهيناز لإحياء حفل عيد الفطر بإحدى المولات، حيث ستكون الأجواء مليئة بالفرح والسعادة.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق الفن والموسيقى وذلك ثالث أيام عيد الفطر يوم الجمعة الساعة السابعة مساء.

ويُعتبر أحمد زكريا أحد أبرز النجوم الشباب في صناعة الموسيقى في الوطن، حيث يتمتع بصوت رائع وأداء مميز يجذب الجماهير.

ومن المعروف أنه قدم العديد من الأغاني الناجحة التي تحققت شهرة واسعة في الساحة الفنية.

أما المطربة شاهيناز، فهي صوت متألق يتميز بقدرتها على نقل العاطفة والشغف من خلال أدائها. وقد أثبتت شاهيناز نفسها في عدة أعمال غنائية ناجحة، مما جعلها تكتسب شهرة واسعة في صناعة الموسيقى.

من المتوقع أن يقدم الفنانان في الحفل باقة من أشهر أغانيهما، بما في ذلك الأغاني التي تحمل رسائل الفرح والأمل بمناسبة عيد الفطر المبارك، مما سيزيد من حماس الجمهور ويجعل الحفل تجربة لا تُنسى.