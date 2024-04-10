بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، احتمال انهيار حلف شمال الأطلسي بأنه "كارثة" على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع.

وقال بايدن في مقابلة مع قناة "يونيفيجن" الأمريكية الناطقة بالإسبانية "أسوأ شيء يمكن أن تتخيله هو أن يبدأ حلف شمال الأطلسي في التفكك، وهو ما سيكون كارثيا على أمريكا وأوروبا والعالم بأسره".

وأضاف: "أمريكا وحلفاؤها تمكنوا من توسيع حلف شمال الأطلسي، ومع انضمام دولتي الشمال إلى حلف شمال الأطلسي، فقد اكتسبوا ألفي ميل أخرى من الحدود".

ولفت: "لدينا مجموعة كاملة من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على الحدود مع روسيا".