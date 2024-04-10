عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالات قصور الثقافة بعيد الفطر

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

قدم فرع ثقافة جنوب سيناء عددا من الفعاليات الفنية المتنوعة بمسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء، ضمن احتفالات عيد الفطر التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد الفعاليات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واستهلت بعرض فني لفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور مدن القناة منها "نوح الحمام، بتغني لمين، طلع القمر، أم الخلول"، بجانب فقرة التنورة المميزة التي تفاعل معها الحضور.

كما تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية، قدمت خلاله رقصة البمبوطية وتابلوه الصعيدي بقيادة الفنان أسامة إبراهيم.

وفي كلمته قدم محافظ جنوب سيناء التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر، كما توجه بالشكر لوزارة الثقافة لمشاركتها الفعالة في المناسبات التي تقام بالمحافظة، وأشاد بأداء المواهب الصغيرة لقصور الثقافة.

أقيم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبالتعاون مع مجلس مدينة طور سيناء، وشهد حضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء.

فرع ثقافة جنوب سيناء الفعاليات الفنية المتنوعة عيد الفطر الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النور هيرجع يقطع| الحكومة تعلن عودة تخفيف أحمال الكهرباء.. تعرف على المواعيد

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

منع من التمثيل وإحالة للنيابة| سر إيقاف مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» في الكويت

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني يعزي هنية في استشهاد أبنائه

عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا

أتلتيكو مدريد يفوز على دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا 2-1

منع من التمثيل وإحالة للنيابة| سر إيقاف مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي» في الكويت

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس.. حقائق مذهلة

بعد الفسيخ والرنجة.. مشروبات تساعد على الهضم وتعالج الحموضة

هل ده طبيعي؟| جدل بسبب هلال شوال

نصائح مهمة لمريض حساسية الصدر خلال أيام العيد

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ