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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ظهور مميز لـ أفشة بصحبة عائلته في عيد الفطر| شاهد

صدى البلد

ظهر محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي،  بصحبة عائلته في أحدث ظهور عبر حسابه على انستجرام.

وشارك أفشة ستوري احتفالا بعيد الفطر  بالجلباب الأبيض مع والديه وابنه واخيه. 

من جانب آخر، قال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية : "أفشة، مع منتخب مصر غير مؤثر، هو ومحمد شريف»، مضيفًا: «أفشة، ممكن تلاقيه في مباراة الزمالك متفوق، لأن الزمالك يلعب كرة هجومية ولاعبيه غير ملتزمين دفاعيًا، لذلك يجد أفشة، مساحات كبيرة ويستلم الكرة بدون ضغط".

وأضاف: "أفشة، مش قوي دفاعيًا ولكن يجيد تمرير الكرة بشكل جيد لو مش مضغوط عليه".

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