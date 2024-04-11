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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهر الصايغ: دوري في المعلم غير تقليدي ومصطفى شعبان فنان رائع إنسانيا

صدى البلد

حلت الفنانة سهر الصايغ ، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس " المذاع على قناة " الحياة".

 

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وقالت سهر الصايغ، : " حبيت مسلسل المعلم وهو مسلسل قريب من قلبي وبفضل ربنا وصناع المسلسل اتشاف بشكل كويس ".

 

وأضافت سهر الصايغ:  صدى مسلسل المعلم رائع والجمهور تعلق بالحدوتة التي يتم رواتها ".

 

وأكمل سهر الصايغ: " الناس حبت تشوفني على الشاشة مع مصطفى شعبان ومصطفى شعبان فنان رائع على المستوى الفني والإنساني ".

 

ولفتت سهر الصايغ:" اتبسطت بشخصيتي في مسلسل المعلم والشخصية ممتلئة بالأحاسيس، ودوري في المسلسل غير تقليدي ".

سهر سهر الصايغ المعلم مصطفى شعبان اخبار التوك شو

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