كولر يصحصح.. تعليق نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي وزد بالدوري اليوم

شارك الفنان نبيل الحلفاوي، منشوراً عبر حسابه على أكس حول مباراة الأهلي وزد.

وكتب: “‏ماتش بكرة.. طبعا بخلاف ال3 نقاط... اللي يهمني اشوفه هل كولر هيصحح. ولا سيبقى الوضع على ما هو عليه”.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، مساء امس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة زد، المحدد لها اليوم ، في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك في إطار التحضير لمواجهة فريق زد.

خاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

وأدى أليو ديانج تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التدريبي المحدد له، في إطار التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وواصل محمد الشناوي، حارس الفريق، تنفيذ البرنامج التدريبي المنفرد، الذي يخضع له حاليا، في إطار المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الكتف.