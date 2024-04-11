عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد للحرب

صدى البلد

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت قد حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى، وذلك خلال تفقده الجامعة العسكرية الرئيسية في البلاد.

وقدم كيم توجيهات ميدانية يوم الأربعاء في جامعة كيم جونغ إيل للعلوم العسكرية والسياسة، التي سميت على اسم والده الذي توفي عام 2011، والتي قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إنها "أعلى مقر للتعليم العسكري" في البلاد.

وكثفت كوريا الشمالية تطوير الأسلحة في السنوات الأخيرة في عهد كيم، وأقامت علاقات عسكرية وسياسية أوثق مع روسيا، بزعم أنها ساعدت موسكو في حربها مع أوكرانيا مقابل المساعدة في مشاريع عسكرية استراتيجية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله لموظفي الجامعة وطلابها، إنه إذا اختار العدو المواجهة العسكرية مع كوريا الديمقراطية، فإن كوريا الديمقراطية ستوجه ضربة قاضية للعدو دون تردد من خلال حشد كل الوسائل المتاحة لها.

وتاتي تصريحات كيم، بالتزامن مع مسعى اليابان عقد قمة مع كوريا الشمالية، رأى فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنها "أمر جيد".

وقال بايدن، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في البيت الأبيض، "إننا نرحب بفرصة حلفائنا لبدء حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.. كما قلت مرات عديدة، نحن منفتحون على الحوار بأنفسنا دون شروط مسبقة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لهذه الفئات| تخفيض 100% على سعر تذاكر السكة الحديد.. تعرف عليها

بعد إعلان إسلامه في رمضان.. نجم الزمالك يشارك جمهوره صورا من صلاة العيد

أسماء أبناء وأحفاد إسماعيل هنية ضحايا الغارة الإسرائيلية في غزة

جوزي مشي هنقضي وقت حلو.. فخ سيدة بشتيل لعشيقها وحفلة تعذيب

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

لازم الدوري يتوقف .. طلب مفاجئ من حسام حسن لسبب مثير

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

مفيش احترام .. خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا للجدل بشأن الدوري الممتاز

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية: علينا الاستعداد للحرب

كولر يصحصح.. تعليق نبيل الحلفاوي عن مباراة الأهلي وزد بالدوري اليوم

3 مواجهات نارية بالدوري.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

جودر..عبدالعزيز مخيون: لازم أريح المخرج وأسمعه كويس وأديه اللي هو عاوزه

أمريكا واليابان تؤكدان الحاجة لوقف نار لـ6 أسابيع على الأقل في غزة

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوروبا تعود لاستخدام سيارات البنزين بالتزامن مع ضعف الإقبال على الكهربائية..ما السبب؟

بعد جدل لوحات سيارات عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش..كيف تحصل عليها ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس.. حقائق مذهلة

عربية بسعر زمان.. أرخص سيارة أوتوماتيك مناسبة للشراء

فيديو

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

مجد القاسم: كنت أتمنى أكون مصري عشان انتخب السيسي

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ