تعرف على حكم مباراة الأهلي وزد في الدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق زد اف سى في تمام الساعة السابعة مساءً، اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لمسابقة الدوري المصري.

ويدير اللقاء الحكم آمين عمر، ويعاونه وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، مساء امس الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة زد، المحدد لها اليوم ، في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك في إطار التحضير لمواجهة فريق زد.

خاض اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

وأدى أليو ديانج تدريبات الجري حول الملعب، ضمن البرنامج التدريبي المحدد له، في إطار التأهيل قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وواصل محمد الشناوي، حارس الفريق، تنفيذ البرنامج التدريبي المنفرد، الذي يخضع له حاليا، في إطار المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد جراحة الكتف.