رغم علاماتهم المميزة.. دول أوروبية تلجأ لشركة صينية لتصنيع السيارات

أعلنت الحكومة الإسبانية وكبير المفاوضين في شركة EV موتورز يوم الثلاثاء أن شركة شيري أوتو الصينية تقترب من التوصل إلى اتفاق لبدء تصنيع السيارات في إسبانيا، وسيكون هذا أول موقع لتصنيعها في أوروبا.

وأكدت وزارة الصناعة في بيان أن هناك ثقة كبيرة في أن اتفاق بدء الإنتاج في برشلونة، عاصمة إقليم كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، سيتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام المقبلة.

وأضاف متحدث باسم شركة EV Motors المقر في برشلونة أن هذه الصفقة جاءت بعد محادثات إيجابية أجراها وفد إسباني مع شيري في الصين هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة إقليم كاتالونيا يوم الثلاثاء أن مسئول أعمال كبير لديها سيسافر إلى الصين يوم الأربعاء للقاء المديرين التنفيذيين لشركة شيري.

هل ينهار سوق السيارات السيارات الأوروبي؟

يذكر أن شيري واحدة من الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات التي تبيع سيارات بأسعار منخفضة، معظمها كهربائية، إلى أوروبا. وبدأت في بيع السيارات في إسبانيا في وقت سابق هذا العام.

وتركز المحادثات على إمكانية إنتاج سيارات شيري في المصنع الذي كان يديره شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان والذي تم إغلاقه في عام 2021، وهو ما سيساعد على استعادة جزء من الوظائف المباشرة التي فُقدت نتيجة لذلك.

وكانت تقارير قد أشارت في مارس الماضي إلى أن الحكومة الإيطالية تجري محادثات مع شيري في إطار جهودها لجذب ثاني أكبر شركة صانعة للسيارات إلى البلاد بعد شركة ستيلانتيس، المجموعة المتعددة الجنسيات التي تعمل في إسبانيا منذ سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن وزارة الصناعة الإيطالية لم تعلق بعد حول كيفية اختيار شيري لبرشلونة كموقع لبناء مصنعها الجديد، وفقًا لما ذكره مسئول حكومي.