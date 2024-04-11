وزير التموين يوجه بتسيير حملات يومية لمتابعة توافر السلع وعمل المخابز البلدية

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع على مدار الساعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وغرف العمليات المركزية بالمديريات.

وأضاف أن الوزير يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة عن الحالة السوقية والتموينية، وتوافر السلع، وعمل المخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية، ومستودعات الغاز، وعمل محطات الوقود وتوافر الوقود بها.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وجه بتسيير حملات يومية من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات لمتابعة الحالة السوقية والتموينية وتوافر السلع وعمل المخابز.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة التموين إلى أن جميع المخابز بها 3 أيام من حصص الدقيق، وأن منافذ صرف السلع التموينية صرفت استعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لانتظام عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.