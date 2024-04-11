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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنت الحظ.. عمرو دياب يشعل حفل العيد في الجونة

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة، في أول ليالي عيد الفطر المبارك. 

واختتم عمرو دياب حفله، منذ قليل وقدم فيه عددا من الأغاني القديمة والحديثة، منها: (يا أنا يا لأ، ده لو اتساب، بحبه، انت الحظ، وياه، شكرا، الكلمة الحلوة، قمرين)، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

 

حفل عمرو دياب في العيد 

وبدأ الفنان عمرو دياب، حفله الغنائي المقام الليلة في مدينة الجونة الساحلية بالغردقة، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك. 

وافتتح عمرو دياب، حفله الغنائي بأغنية يا أنا يا لأ، بـ كوبايه «خلينا ننبسط من القلب بضحكة طالعة»، سط تفاعل كبير من الجمهور معه. 

وظهر عمرو دياب، في الحفل بإطلالة كاجوال، مرتديا بنطال جينز أسود وتيشيرت أبيض، وفوقه قميص نصف كوم مشجر باللون الأسود والأبيض. 

حفل عمرو دياب 

عمرو دياب - ألبوم “مكانك”

كان الفنان عمرو دياب قد طرح ألبوم "مكانك" عبر تطبيق أنغامي يوم 28 ديسمبر بطريقة جديدة ومبتكرة، وهي طرح أغنية كل ساعة على مدار 12 ساعة كاملة. 


ويضم الألبوم 12 أغنية وهي كالتالي:

  1. "بيوحشنا" كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.
  2. "سلامك وصلي" كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيى، توزيع أحمد إبراهيم.
  3. "معرفش حد بالاسم ده" كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم.
  4. "ظبط مودها" كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي.
  5. "واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.
  6. "مكانك" كلمات تامر حسين، لحن  عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم.
  7. "يا قمر" كلمات مصطفى حدوتة، لحن  عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم.
  8. "لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.
  9. "الكلام ليك انت" كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندي.
  10. "ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي.
  11. "مابتغيبش كلمات" ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم.
  12. "المعنويات مرتفعة" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم.

 

أحدث أغاني عمرو دياب

في آخر يونيو الماضي، طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “خلص على قلبي” عبر تطبيق أنغامي. 

وقال عمرو دياب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حصريًا على أنغامي، أغنية خلص على قلبي”.

أغنية “خلص على قلبي” من كلمات محمد البوغة، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وميكس وماستر أمير محروس.

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