حديقة الحيوان بالإسكندرية تستقبل 11 ألف زائر في أول أيام العيد

قالت مدير حديقة الحيوان في الإسكندرية الدكتورة أمينة فتحي، إن الحديقة استقبلت نحو 11 ألف زائر، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأكدت فتحي أن الإقبال على الحديقة هذا العام غير مسبوق، وشهد زيادة عن العام الماضي في نفس اليوم بحوالي 2500 زائر، وذلك نظرا لاستقرار حالة الجو، مشيدة بدعم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وأشارت إلى أن الحديقة نجحت في توفير حيوان "الالباكا"، وهو حيوان من فصيله الجمال، ولم يكن فى الحديقة من قبل وأيضا يوجد حيوان جديد من الزواحف وهو الإجوانة، ومن الحيوانات ابو شوك والقرد الكابوشى، والولدات الجديدة مثل الكبش الاروى والقرد الحبشى ونسناس العبلنج، وهو ما يساهم في زيادة معدلات الإقبال على الحديقة خاصة من قبل الأطفال والفتيات.

حديقة الحيوان في الإسكندرية

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان في الإسكندرية تفتح أبوابها للجمهور من الساعة التاسعة صباحا يوميا، وتعد ثاني أكبر حديقة حيوان في مصر، بعد حديقة حيوانات الجيزة، وتضم "حيوانات، وثدييات، وزواحف، وطيور" وبداخلها برج عال يمكن من خلاله مشاهدة جميع أركانها, بجانب حديقة الطفل، وبحيرة الطيور المائية.