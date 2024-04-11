مرور مفاجئ لوكيل صحة دمياط على مستشفى الحميات ليلة العيد

قام الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بمرور مفاجئ على مستشفى حميات دمياط.

وتصادف وجود كل من الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتور زهدى، مدير إدارة الترصد، والدكتورة أميره هديها، مديرة المستشفى.

وتفقد عبد الجواد قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، حيث تابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

كما تابع وكيل الوزارة تواجد الفرق الطبية على رأس العمل.

و اختتم جولته بالمستشفى بتفقد المرضى الفلسطينيين وأطفالهم، حيث تابع استقرار حالتهم الصحية وقدم لهم التهانى بمناسبة عيد الفطر المبارك.



