الأوقاف: إقبال غير مسبوق على "بيوت الله" طوال شهر رمضان

أكدت وزارة الأوقاف أن الإقبال على المساجد طوال شهر رمضان كان غير مسبوق، وأيضا في الدروس الدينية والمقارئ القرآنية ومجالس الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة - في بيان - أن من أهم أنشطة الوزارة في الشهر الكريم انعقاد أكثر من 33 ألف مجلس تلاوة خلال الشهر الكريم من خلال برنامج صحح قراءتك بالمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية وأكثر من 17 ألفا و600 مقرأة قرآنية و9 آلاف و220 مجلس إقراء وحلقة لتحفيظ القرآن الكريم وانعقاد أكثر من 1500 مجلس قراءة.

وأشارت إلى أن الإقبال الكثيف على بيوت الله كان - أيضا - من خلال برنامج تلاوات قرآن الجمعة - قرآن العصر - قرآن السهرة، فضلا عن أكثر من 30 ألف درس يوميا بالمساجد الكبرى و9 آلاف ندوة مشتركة مع الأزهر الشريف و52 ألف لقاء للنشء والأطفال خلال الشهر الفضيل و33 برنامجا دعوياً متميزا إلكترونيا وتلفزيونيا وإذاعيا ومقالياً.

وذكرت الأوقاف أنه في إطار الاهتمام بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، بذلت جهودًا غير مسبوقة خلال شهر رمضان المبارك حيث عقدت 17 ألفا و637 مقرأة منها مقارئ الأئمة، وعددها 621 مقرأة، ومقارئ الأعضاء : جرى إنشاء 7 مقارئ جديدة؛ ليصل عددها 853 مقرأة، ومقارئ الجمهور وعددها 2507 مقارئ .

وبشأن مجالس الإقراء ومراكز التلاوة ومكاتب التحفيظ، جرى عقد 18 مجلسًا، فيما جرى عقد 14 مركز تلاوة خلال الشهر الكريم، 8162 حلقة تحفيظ خلال شهر رمضان .

وعن المسابقات القرآنية، أوضحت الوزارة أنه جرى البدء في الاختبارات التمهيدية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم والانتهاء من الاختبارات الأولية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، بالاشتراك مع محافظة جنوب سيناء، بجوائز قيمتها مليون و400 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظات، وجرى عقد 7 مسابقات قرآنية خلال شهر رمضان 1445 هـ بين وزارة الأوقاف ومحافظات: شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والمنيا والبحر الأحمر والفيوم، وتم إعلان أسماء الفائزين والذين بلغ عددهم 2428 فائزا، كما جرى الانتهاء من المسابقة الثقافية للعاملين بالأوقاف من الإداريين والفنيين والعمال والمؤذنين وفتح باب التقدم للحصول على "كارنيه" محفظ معتمد من الأوقاف.

وأشارت إلى أنه جرى عقد أكثر من 170 ختمة للقرآن الكريم بمقارئ الأعضاء بالمديريات الإقليمية، وجرت إقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية، وإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بـ 9139 مسجدا، وإقامة سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بـ 5439 مسجدا.