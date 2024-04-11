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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة Meta تطلق جيلا جديدا من شرائح الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

كشفت شركة Meta Platforms النقاب عن تفاصيل تتعلق بالجيل القادم من شريحة تسريع الذكاء الاصطناعي داخل الشركة.

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا العام، أن شركة Meta تخطط لنشر نسخة جديدة من شريحة مركز البيانات المخصصة لمعالجة الكمية المتزايدة من قوة الحوسبة اللازمة لتشغيل منتجات الذكاء الاصطناعي في فيسبوك وإنستجرام وواتساب. 

ستساعد الشريحة، التي يشار إليها داخلياً باسم Artemis، شركة Meta على تقليل اعتمادها على شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia وتقليل تكاليف الطاقة بشكل عام.

وكتبت الشركة في منشور على المدونة الخاصة بالشركة: "تركز بنية هذه الشريحة بشكل أساسي على توفير التوازن الصحيح بين الحوسبة وعرض النطاق الترددي للذاكرة وسعة الذاكرة لخدمة نماذج التصنيف والتوصية".

تعد شريحة Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) الجديدة جزءاً من لوحة سيليكون في الشركة والذي يتضمن إدارة أنظمة الأجهزة الأخرى. 

وبمعزل عن بناء الرقائق والأجهزة، قامت شركة Meta باستثمارات كبيرة في تطوير البرامج اللازمة لتسخير قوة بنيتها التحتية بأكثر الطرق كفاءة.

ومن المعروف، أن شركة ميتا تنفق المليارات على شراء شرائح الذكاء الاصطناعي من Nvidia وشركات أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ هذا العام إن الشركة تخطط للحصول على ما يقرب من 350 ألف شريحة H100 الرئيسية من Nvidia. وأكد أنه بالتعاون مع موردين آخرين، تخطط شركة ميتا لتجميع ما يعادل 600 ألف شريحة H100 هذا العام.

 بدورها، ستنتج شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات TSMC الشريحة الجديدة باستخدام عملية "5 نانومتر". وهي بحسب ميتا قادرة على أداء ثلاثة أضعاف أداء معالج الجيل الأول.

تم نشر الشريحة في مركز البيانات وهي تعمل في خدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة إن لديها العديد من البرامج الجاري تنفيذها "تهدف إلى توسيع نطاق MTIA، بما في ذلك دعم الذكاء الاصطناعي التوليدي".

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