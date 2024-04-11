أوكرانيا: الجيش الروسي يفقد 810 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم، الخميس 11 أبريل 2024، أن إجمالي الخسائر القتالية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير 2022 و11 أبريل 2024 نحو 450890 جنديًا.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن ضحايا الجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 810 قتلوا أو جرحوا أثناء القتال، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 7137 (+5) دبابة روسية، و13679 (+12) مركبة قتال مدرعة، و11452 (+48) نظام مدفعية، و1040 قاذفة صواريخ متعددة، و754 (+1) نظامًا حربيًا مضادًا للطائرات، و347 طائرة حربية، 325 طائرة هليكوبتر، 9,104 (+34) أنظمة جوية تكتيكية بدون طيار، 2,069 (+2) صاروخ كروز، 26 سفينة حربية/قواطع، 1 غواصة، 15,298 (+50) شاحنة وناقلة وقود، و1,882 (+6) قطعة من المعدات الخاصة.