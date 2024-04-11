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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لليوم الثانى.. حدائق القناطر تفتح أبوابها للزائرين للاحتفال بالعيد| صور

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

فتحت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية أبوابها لليوم الثانى على التوالى للزائرين للاحتفال بعيد الفطر المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، نظرا لما تتمتع به القناطر من مسطحات خضراء وأماكن سياحية وترفيهية للأطفال.

وأعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بجميع الحدائق، خاصة بحدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات إستعداداً لعيد الفطر المبارك.

كما تم الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالمدينة والتى تبلغ مساحتها 500 فدان وفتح المتاحف والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالمدينة أمام المواطنين منذ الصباح الباكر، وذلك للاستمتاع بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة.

وتضم مدينة القناطر الخيرية أو ما يطلق عليها منتجع "الغلابة" عددا من المتاحف بها منها متحف الرى وأيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط، كما تتميز حدائق القناطر الخيرية باحتوائها على مجموعة أشجار يتعدى عمرها الـ 200 عام، ومنها النخل الملوكي.

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القناطر الخيرية حدائق ومتنزهات عيد الفطر المبارك القليوبية أماكن سياحية وترفيهية

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