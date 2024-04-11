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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرك عاجل من التعليم لتأمين المدارس أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع الإدارات والمديريات التعليمية ، بضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة جميع المدارس أثناء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 .

وتنفيذا لهذه التعليمات ، تابع أشرف فرغلى مدير عام ادارة الشرابية التعليمية، مرور الأمن على جميع المدارس التابعة لإدارة الشرابية التعليمية اثناء إجازة عيد الفطر المبارك 2024 ، واطمأن على أمن وسلامة المنشآت التعليمية.

وفي إدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة ، قام خلف عبد المبدى مسئول أمن الإدارة بالمرور على المدارس خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للإطمئنان على الحالة الامنية بها.

وإلتزمت جميع المدارس ، بالمحافظة بترشيد الاستهلاك خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024 ، مع تواجد حارس أمن وعامل نوبتجي بكل مدرسة .

إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا حدد خلاله مدة إجازة عيد الفطر المبارك 2024، حيث تقرر رسمياً أن تكون إجازة عيد الفطر المبارك 2024 من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من شهر أبريل عام 2024م .

وأوضح بيان رسمي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء ، أن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 هي إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما أعلن وزير العمل حسن شحاتة، عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 للعاملين بالقطاع الخاص، تكون أيضا من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024، حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

ومن جانبهم .. يستعد طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لأداء امتحانات المهام الأدائية ، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024 مباشرة في جميع مدارس الجمهورية ، حسب جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 ، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات ، وقررت بعض المديريات التعليمية بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024  يوم 15 ابريل، فيما قررت مديريات اخرى بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024  يوم 17 ابريل وقررت بعض المديريات بدء جدول امتحانات المهام الادائية الترم الثاني 2024 يوم 21 ابريل.

تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
تأمين المدارس خلال اجازة عيد الفطر المبارك
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