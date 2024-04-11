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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاجر أحمد تخطف الأنظار بإطلالة صيفية عبر إنستجرام.. صور

هاجر أحمد
هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت هاجر أحمد في الفيديو بإطلالة صيفية متميزة نالت إعجاب متابعيها من داخل سياراتها.

 

نشرت الفنانة هاجر أحمد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تعرب فيه عن سعادتها بنجاح دورها فى مسلسل المعلم. 

 

وقالت هاجر أحمد: ممتنة جدا لردود الأفعال وتعليقاتكوا وحبكوا اللي لمسته في الشارع المصري من الجمهور الحقيقي على دهب، أقرب الشخصيات لقلبي، من أهم وأحب الأعمال لقلبي مسلسل المعلم

وأضافت هاجر أحمد: ممتنة كمان لكل اللي وقفوا جنبي، وساعدوني ان الشخصية تطلع بالشكل والروح دي استفدت، وتعلمت من كل الناس من أكبرهم لأصغرهم وكسبت أصدقاء للعمر، أتمنى تكونوا استمتعوا بالرحلة زي ما أنا استمتعت بيها.

وأوضحت هاجر أحمد: مسلسل المعلم، النجم المحترم المثقف مصطفى شعبان، إشراف عام الأستاذ الكبير عمرو الدرديري، إخراج الدكتور مرقص عادل، إنتاج الشركة المتحدة سينرچي، وأخيرا عيد فطر سعيد مبارك عليكوا، وعلى كل حبايبكوا أدام الله بهجة أعيادكم وسعادة قلبكوا، بحبكم.

 

مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة، مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.

هاجر احمد مسلسل المعلم

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