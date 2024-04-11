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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي إيطالي ومواجهات نارية محلية.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة لعل ابرزها مباراة زد والأهلي والزمالك والاتحاد السكندري هذا علي المستوي المحلي، وعلي المستوي الأوروبي ينتظر ليفربول مباراة هامة أمام أتالانتا وديربي إيطالي بين ميلان وروما بدوري المؤتمر الأوروبي.

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها:

**مواعيد مباريات دوري Nile والقنوات الناقلة:**   
- المصري البورسعيدي ضد مودرن فيوتشر - الساعة 4 مساءً على قناة On Time Sport 1.
- زد إف سي ضد الأهلي - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sport 1.
- الزمالك ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً على قناة On Time Sport 2.

**مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة:**   
- اتحاد جدة ضد الهلال - الساعة 8:30 مساءً على قناة SSC1 HD.

**مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة:** 
- ليفربول ضد أتالانتا - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 1.
- ميلان ضد روما - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 3.
- باير ليفركوزن ضد وست هام - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 2.
- بنفيكا ضد مارسيليا - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 4.

**مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة:**   
- أولمبياكوس ضد فناربخشة - الساعة 6:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.
- فيكتوريا بلزن ضد فيورنتينا - الساعة 6:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 8.
- كلوب بروج ضد باوك سالونيكا - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 8.
- أستون فيلا ضد ليل - الساعة 9 مساءً على قناة beIN Sports HD 5.

**مواعيد مباريات كأس ليبرتادوريس:** 
- ليجا دي كويتو ضد بوتافوجو - الساعة 12 صباحاً على قناة Arena Sport 1 HD BiH.
- بوليفار ضد ميلوناريوس - الساعة 12 صباحاً على قناة beIN Sports HD 1 English.
- بالميراس ضد ليفربول أوروجواي - الساعة 2 صباحاً.
- ريفر بليت ضد ناسيونال - الساعة 2 صباحاً.

الاتحاد السكندري الزمالك ضد الاتحاد الزمالك والاتحاد السكندري مباريات اليوم الخميس

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