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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي السوبر والقنوات الناقلة والمعلق

صدى البلد

في لقاء مثير من المنتظر أن يكون حافلاً بالإثارة والتشويق، يتقابل الفريقان السعوديان الهلال واتحاد جدة في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي.

 وسيقام اللقاء مساء اليوم، الخميس، على أرضية ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية. 

يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات SSC1 HD وAbu Dhabi Sports Asia 1.

سيكون للمباراة تعليقاً مميز من قبل الإعلاميين السعودي فارس عوض والمصري مدحت شلبي، اللذين سيقدمان تحليلاً وتعليقات حية خلال أحداث اللقاء.

يأتي الهلال إلى هذه المباراة بصفته بطلاً لكأس الملك 2023، في حين يشارك الاتحاد بصفته بطلاً لدوري روشن السعودي في الموسم الماضي.

الامارات العربيه المتحده السوبر السعودي بطولة كأس السوبر السعودي دوري روشن السعودي محمد بن زايد ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي

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