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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توافد الآلاف على الحدائق والرحلات النيلية بكفر الشيخ في ثاني أيام العيد|صور

الحدائق العامة في
الحدائق العامة في العيد

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد آلاف المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بدسوق، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وواصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل بدسوق لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التي استمرت على مدار اليوم تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذاً لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة حريصة على توفير جميع سبل الراحة لقضاء المواطنين أوقات سعيدة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن جميع الحدائق والمتنزهات والمتاحف مفتوحة أمام الزوار مجاناً خلال أيام العيد.

وأشاد المحافظ بالجهود التي تبذلها أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والأجهزة الأمنية في تنظيم حركة المرور والتعامل مع الأعداد الكبيرة من المواطنين المتوافدين على كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة.

من جانبه، أكد جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، أن جميع المرافق والخدمات تعمل بكامل طاقتها لاستقبال الزوار، مشيراً إلى أنه تم توفير عدد من الفرق المتنقلة للنظافة العامة لرفع القمامة بشكل مستمر، كما تم توفير سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ النهري تحسباً لأي طارئ.

وعبر المواطنون عن سعادتهم لقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم في حديقة الأسرة والطفولة وكورنيش النيل، مؤكدين أن المحافظة وفرت لهم جميع سبل الراحة والأمان.

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إجازة عيد الفطر المبارك الحدائق والمتنزهات العامة الحدائق والمتنزهات

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