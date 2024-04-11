مجدي عبد الغني يكشف مفاجآت بشأن توثيق عقد كهربا

كشف مجدي عبد الغني، الذي كان عضوًا في مجلس إدارة اتحاد الكرة سابقًا، عن تورطه في توثيق عقد لاعب الكرة محمود كهربا مع نادي الزمالك قبل انتقاله إلى نادي أفيس البرتغالي ثم الانضمام إلى النادي الأهلي حاليًا.

وفي تصريحات له عبر قناة "صدى البلد"، أكد عبد الغني ولاءه للنادي الأهلي وصعوبة التعبير عن آرائه داخل النادي، ما دفعه للانتقاد في وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أنه لم يجد فرصة للعمل داخل النادي وأن كرامته تتفوق على كل شيء.

وأكد أيضًا أن عقد كهربا مع الزمالك تم توثيقه بموافقة اتحاد الكرة، ولم يواجه أي تحقيق من قبل الفيفا، مشددًا على أن كهربا نفسه لم يعترض على صحة العقد.

وفيما يتعلق بتصريحات كهربا الأخيرة، استغرب عبد الغني عدم تقديمه شكوى إلى اتحاد الكرة في حال وجود أي تزوير في العقد، واعتبر تصريحاته تجاهلًا لحقوقه.

وختم تصريحاته بنصيحة للاعبين المحترفين بعدم التوقيع على عقود غير محددة، مؤكدًا أهمية الحرص على حقوقهم وتأمينها بشكل جيد.