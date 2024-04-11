عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا: مقـ ــتل 9 أشخاص بعد انقلاب قارب قبالة لامبيدوزا

صدى البلد

قال خفر السواحل الإيطالي إن تسعة أشخاص، بينهم طفل، لقوا حتفهم بعد انقلاب قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط وسط طقس عاصف، ويخشى أن يكون 15 آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف خفر السواحل الإيطالي أنه تلقى طلب تعاون من مسؤولي البحث والإنقاذ المالطيين بعد انقلاب القارب على بعد حوالي 30 ميلا (50 كيلومترا) جنوب شرق جزيرة لامبيدوسا يوم الأربعاء، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وأشار خفر السواحل إلى أنه أرسل زورق دورية خاص به إلى مكان الحادث، حيث "أنقذ 22 ناجيا وانتشل تسعة أشخاص متوفين، من بينهم طفل".

وأضاف خفر السواحل أن عمليات الإنقاذ كانت صعبة بشكل خاص بسبب سوء الأحوال الجوية والبحرية، مع ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء لصالح تمرير حزمة تاريخية من قوانين الهجرة واللجوء، لكن المنظمات غير الحكومية قالت إن التغييرات لن تفعل شيئا لتقليل عدد الأشخاص الذين يموتون في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم دخول الاتحاد الأوروبي.

ولم تعرف جنسية ركاب القارب وتم نقل الناجين إلى لامبيدوزا، التي تقع بين تونس ومالطا وجزيرة صقلية الإيطالية الكبرى، وغالباً ما تكون نقطة الهبوط الأولى للناس.

وتقوم طائرة تابعة لخفر السواحل الإيطالي بعمليات بحث عن المفقودين في منطقة حطام السفينة.

وجاءت الوفيات بعد وقت قصير من انتشال رجال الإنقاذ في شرق البحر الأبيض المتوسط جثث ثلاث فتيات قبالة جزيرة خيوس اليونانية. 

وقال خفر السواحل اليوناني أمس الأربعاء إن الثلاثة لقوا حتفهم بعد اصطدام قارب كان يقلهم من تركيا المجاورة بالصخور.

وتم إنقاذ أربعة عشر شخصا، بينهم ثمانية أطفال آخرين.

خفر السواحل الإيطالي انقلاب قارب قبالة لامبيدوزا لامبيدوزا عبور البحر الأبيض المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

في ثاني أيام العيد.. انخفاض في أسواق الذهب |و سعر عيار 21 مفاجأة

بعد تعطيل GPS في إسرائيل.. الحرس الثوري: صواريخنا لا تستخدم هذا النظام

ترشيحاتنا

مسئول إيراني: طهران لديها الحق في الرد على الهجوم الإسرائيلي بدمشق

75 كيلو حشيش وهيدرو.. الداخلية تضبط كمية من المخدرات بالعريش

انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط المتهمين في واقعة خطف مقاول بالقاهرة

ليك كام واحدة في اليوم؟ أضرار غير متوقعة للإكثار من تناول الكحك

وزير الدفاع الإسرائيلي: الضغط الأمريكي لعب دورا في السماح بدخول مساعدات لغزة

بعد اغتيال 6 من أبنائه وأحفاده| هل يعرقل إسماعيل هنية مفاوضات الهدنة مع إسرائيل؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذاء غريب.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها | شاهد

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يستقبل العيد في حفل أسطوري بالجونة

فستان غير تقليدي.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها وجمالها

ملابس غريبة.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

«تريندات وخناقات ومسلسلات».. حصاد الأعمال الفنية رمضان 2024

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ