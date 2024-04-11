القوات الخاصة الروسية تقــ ــتل مشتبهين بالتخطيط لأعمال إرهابية

قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن القوات الخاصة الروسية قتلت شخصين يشتبه في تخطيطهما لشن هجمات إرهابية في تبادل لإطلاق النار في جنوب البلاد يوم الخميس.



إحباط محاولة إرهابية

وأوضحت اللجنة أن المشتبه بهما تم محاصرتهما في ضواحي مقاطعة نالتشك، عاصمة جمهورية قباردينو-بلقاريا، بعد أن فتحوا النار على القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وقال الجهاز في بيان له، إن "أمن الدولة أحبط محاولة إرهابية وقتل متهمين اثنين كانا يعدان لتنفيذ عمليات في نالتشك".