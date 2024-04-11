جامعة القاهرة: استقبال 1336 مريضا وإجراء 104 عمليات جراحية أول أيام العيد

قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت إنه تم استقبال 1336 حالة مرضية، وإجراء 104 عمليات جراحية وذلك بمستشفيات طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد والأطفال التخصصي.



جاء ذلك خلال تلقي رئيس الجامعة تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات الجامعة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.



واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، مشيرًا إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 61 حالة طوارئ.



وأكد عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أية حالة مرضية تلجأ إليه باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.



وأوضح أن مستشفيات قصر العيني مستعدة لاستقبال أية حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام العيد سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وجميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التي تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.



وكان رئيس جامعة القاهرة قد وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات الجامعة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.