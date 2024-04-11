تعرف على عدد النقاط التي فقدتها بعض الفرق في الدوري حتى الآن

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني عدد النقاط التي فقدتها بعض الفرق في الدوري حتى الآن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "عدد النقاط التي فقدتها بعض الفرق في الدوري حتى الآن ".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق زد في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة دوري NILE.

موعد مباراة الأهلي وزد في دوري NILE

من المتوقع أن تُقام مباراة الأهلي وزد في تمام السابعة مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من دوري NILE.

يسعى المارد الأحمر بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر لتحسين النتائج على المستوى المحلي، بعد تحقيق الفوز على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتعادله مع إنبي بهدفين لكل فريق الأسبوع الماضي.

جدول ترتيب الدوري المصري حاليا

1- إنبي 28 نقطة

2- الاتحاد السكندري 27 نقطة

3- المصري البورسعيدي 27 نقطة

4- بيراميدز 26 نقطة

5- زد إف سي 24 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 22 نقطة

7- الجونة 22 نقطة

8- سموحة 22 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- الأهلي 18 نقطة

11- البنك الأهلي 18 نقطة

12- مودرن فيوتشر 17 نقطة

13- الإسماعيلي 17 نقطة

14- بلدية المحلة 16 نقطة

15- الزمالك 15 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 9 نقاط