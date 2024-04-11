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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

الأبراج الأكثر حظا في أبريل 2024.. أنت منها؟

الابراج الأكثر حظا
الابراج الأكثر حظا في أبريل

يعيش بعض مواليد الأبراج حالة من الحظ الجيد خلال هذه الفترة وخاصة في شهر أبريل، حيث البعض لديه الحظ الجيد في المال والبعض الآخر في الأعمال، وذلك لوجود كوكب عطارد والذي يسبب تغييرات هائلة.

 

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 11 إبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج الميزان

افعل الأشياء الجيدة وسيتبعها الحظ، قم بزيادة حظك من خلال الاهتمام بالعالم من حولك، راقب اللحظات التي يمكنك فيها إضفاء البهجة على يوم شخص في حياتك، كما لديك حظ كبير في الحب. 

برج الثور 

تجنب البقاء في منطقة راحتك إذا كان ذلك يعني ضياع الفرص التي يمكنك استغلالها لجعل العالم مكانًا أفضل، قم بزيادة حظك من خلال التواصل مع الأشخاص الذين تهتم بهم، قد يكون بعض الأشخاص في دائرتك الداخلية يفتقدونك الآن، لذا أظهر لهم أنك لم تنساهم، وإذا أتيحت لك الفرصة للقيام بعمل صالح في هذا الشهر، فهذا أفضل، فأنت من الأشخاص التي لديها حظ في المال والعمل.  

برج الحوت

قم بزيادة حظك من خلال ترك مساحة للآخرين ولنفسك، أظهر للجميع انك تهتمبهم من خلال الهدايا، فأنت حظك جيدا ماليا هذه الفترة.

الأبراج الابراج الاكثر حظا برج الثور برج الحوت برج الميزان

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