اتحاد اليد يحدد موعد مباريات نهائي الدوري بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عن موعد وتفاصيل الدور النهائي لبطولة الدوري بين الأهلي والزمالك، التي ستقام بنظام الأفضل من ثلاث مباريات.

تم تحديد شهر مايو كموعد نهائي لحسم البطولة وتحديد بطل الدوري بين الفريقين المتنافسين؛ حيث تقام المباراة الأولى في هذه السلسلة النهائية يوم 17 مايو المقبل، والمواجهة الثانية يوم 21 من نفس الشهر.

في حال تعادل الفريقين بالفوز بكل مباراة، تم تحديد يوم 24 مايو كموعد لإجراء المباراة الثالثة لحسم اللقب النهائي بين الأهلي والزمالك.

يذكر أن الاتحاد لم يعلن بعد عن الصالة التي ستحتضن هذه المباريات الحاسمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين فريقي سبورتنج والبنك الأهلي في نفس الأيام المحددة لمباريات النهائي، وذلك وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة اليد.

يُذكر أن الأهلي يحمل لقب الدوري المصري لكرة اليد من الموسم الماضي، وذلك بعد تتويجه باللقب بجدارة.