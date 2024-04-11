جون أنطوي: مباراة الزمالك صعبة.. وجاهزون لهذا التحدي

تحدث جون أنطوي، مهاجم فريق دريمز الغاني والذي يتمتع بتجربة كبيرة في الدوري المصري سابقًا، عن المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

يأتي ذلك في إطار لقاء يجمع بين فريقي دريمز الغاني والزمالك المصري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وفي تصريحاته عبر موقع غانا سوكرنت، أكد أنطوي: "نركز حاليًا على التحضير بشكل جدي لمواجهة الزمالك، ونسعى جاهدين للتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف أنطوي بثقة: "نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الزمالك، ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة، لكننا جاهزون بكل الوسائل لهذا التحدي".

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الزمالك ودريمز يوم 21 أبريل، بينما ستقام مباراة الإياب في كوماسي يوم 28 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تخطى فريق مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين، ليبلغ هذا الدور المهم في بطولة الكونفدرالية.

وتعتبر هذه المواجهة بمثابة تحدٍ كبير لفريق دريمز الغاني، الذي حقق إنجازًا بالتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، ليصبح أول فريق غاني يبلغ هذا الدور منذ عام 2005.