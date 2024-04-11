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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع عمل المستشفيات خلال عيد الفطر المبارك

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عمل المستشفيات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكداً على تواجد الأطقم الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بأقسام الطوارئ.

وشدد على توفير وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، واستمرار تكثيف حملات مراقبة الأغذية على منافذ بيع المواد الغذائية، مع سحب عينات من المعروض.

كما أكد على تكثيف المرور، مع تشديد إجراءات التزام الأطباء بالنوبتجيات بالوحدات الصحية والمستشفيات، مع تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والأسماك المملحة.

وناشد المحافظ المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات على الخط الساخن 114، أو الخط الأرضي 0473220792 - غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

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