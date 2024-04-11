القوات الجوية الأوكرانية: نحتاج إلى 25 صاروخ باتريوت لصد الهجمات الروسية

أكد المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية إيليا يفلاش، اليوم الخميس 11 أبريل 2024 في مؤتمر صحفي أن أوكرانيا تحتاج إلى 25 صاروخ باتريوت لصد هجمات الجيش الروسي.

وقال يفلاش: "تحتاج أوكرانيا إلى 25 نظام دفاع جوي من طراز باتريوت يمكنها حماية مدننا من هجمات الجيش الروسي وبالطبع، نفتقر إلى العديد من الأصول الأخرى التي يمكنها حماية المجال الجوي. ونحتاج أيضًا إلى أنظمة محمولة تستخدمها مجموعات الإطفاء المتنقلة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن هناك الآن حاجة لتطوير نظام دفاع جوي كامل المستويات يتضمن معدات دفاع جوي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بدعم من الطائرات المقاتلة.

وفي الهجوم الليلي، بحسب قوله، استخدم الجيش الروسي جميع الصواريخ المتاحة تقريبًا، بما في ذلك صواريخ جو-جو من طراز Kh-59 وصواريخ Kh-47 كينجال الباليستية.