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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زوجة المعارض الروسي الراحل نافالني تكشف عن موعد صدور مذكراته

زوجة نافالني
زوجة نافالني

قالت يوليا نافالنايا زوجة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني ، اليوم الخميس، إن زوجها كتب مذكراته في السجن قبل وفاته.

وأشارت إلى أن المذكرات سوف تنشر في 22 أكتوبر في الولايات المتحدة عبر دار نشر كنبوف وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وكانت زوجة الروسي أليكسي نافالني الذي رحل وهو مسجون في أحد السجون الروسية،قد طالبت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي ، الإجابة عن أسئلتها، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت يوليا نافالني، زوجة السياسي المعارض الروسي القتيل أليكسي نافالني، للمشرعين الأوروبيين، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرد عليها والإجابة عن أسئلتها وما فعله بروسيا وأوكرانيا ونافالني.

وأضافت: "على بوتين أن يجيب عن ما فعله ببلادي، وعلى بوتين أن يجيب عن ما فعله بدولة مجاورة مسالمة، وعلى بوتين أن يجيب عن كل ما فعله بأليكسي".

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