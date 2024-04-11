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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رنجة وفسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي.. ضبط صاحب ثلاجة تجميد أسماك بنطاق حلوان

رنجة
رنجة

شنت مديرية تموين القاهرة حملات مكثفة بجميع أحياء ومناطق  العاصمة بناءً علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة. 
 

وتكثيف التواجد الرقابية والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والطب الييطرى والمجازر  والتفتيش  علي اللحوم وكذا التنسيق بين  الرقابة التموينية والتجارية.

 

في سياق متصل، أكد المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين ومدير تموين القاهرة ضرورة تضافر كافة الجهود وشن حملات علي الأسواق والمحال وخاصة محلات الجزارة والثلاجات  ومحال بيع الأسماك الطازجة والمملحة تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك حرصا منه  علي ضمان  سلامة الأمن الغذائي للمواطن.

 

ووجهت مديرية تموين العاصمة ضربة قاسية ضد المخالفين من خلال الحملات التفتيشية التي تتم علي مدار الساعة، حيث تمكنت حملة مكبرة علي محلات الأسماك الطازجة والمملحة بنطاق حي حلوان من ضبط صاحب ثلاجة تجميد أسماك وفسخاني بنطاق  حلوان، وذلك لقيامه بمخالفة القانون ولحيازته رنجة  وسردين مجمد  مجهولين المصدر وفسيخ غير صالح للاستخدام الآدمي، ودون مستندات تدل علي الحيازة حيث قام بالمخالفة  للقانون الخاص بحماية المستهلك- بالغش والتدليس كما تبين أيضا خلال التفتيش عدم وجود ترخيص للمكان، تحرر عن ذلك محضر بقسم شرطة حلوان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ وتم إحالة الواقعة للنيابة العامة.

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