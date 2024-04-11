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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طوارئ قصر العيني: استقبال 1336 حالة مرضية وإجراء 104 عمليات جراحية بالمستشفيات

صدى البلد

تلقى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الفطر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

 

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 1336 حالة مرضية، وإجراء 104 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال التخصصي.

 

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم استقبال 61 حالة طوارئ.

 

وأكد التقرير عدم رفض أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني أي حالة مرضية تلجأ إليه، وذلك باعتباره الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا.

 

وأوضح التقرير أن مستشفيات قصر العيني - تنفيذا لتوجيهات د. الخشت - مستعدة لاستقبال أى حالة مرضية على مدار الساعة وطوال أيام عيد الفطر سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات لحالات الطوارئ وذلك بكل المستشفيات الجامعية، وجميع الفرق الطبية وأطقم التمريض التى تم تشكيلها مجهزة للتعامل الفوري والسريع لإنقاذ المرضى.

 

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

عيد الفطر أول أيام إجازة عيد الفطر الخشت جامعة القاهرة كلية الطب

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