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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشروع قرار فرنسي بمجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة

صدى البلد

دعا مشروع قرار فرنسي معدل بمجلس الأمن، اليوم الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وشدد مشروع القرار الفرنسي المعدل يشدد على رفض أي هجوم بري على رفح، كما رفض المشروع المعدل أي تهجير قسري للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المشروع بفتح جميع نقاط العبور إلى قطاع غزة وداخله، كما طالب مشروع القرار الفرنسي المعدل يطالب بالفتح الدائم لميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى غزة.

وشدد المشروع بتنفيذ التدابير التي أعلنتها "إسرائيل" بشأن زيادة المساعدات لغزة.

الطريق البري التدابير المساعدات لغزة المدنيين هجوم بري تهجير قسري المدني

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